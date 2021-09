Mainzer Bruchweg-Areal wird nach Ex-Trainer Frank benannt

Wolfgang Frank gilt in Mainz als Kult-Fußballtrainer. Nun wird ein Campus am Bruchweg-Stadion des 1. FSV Mainz 05 nach ihm benannt.

Am achten Todestag von Wolfgang Frank wird an den früheren Fußballer und Mainzer Trainer gedacht. Denn ein großes Trainings-Areal rund um das Bruchwegstadion wird künftig "Wolfgang Frank Campus" heißen. Frank war von 1995 bis 1997 in Mainz tätig. Damals kämpften die 05er gegen den Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga.

Besondere Verbindung zwischen Frank und Klopp

Einer seiner Spieler war Jürgen Klopp. Die beiden hatten einen besonders engen Kontakt. Als Klopp Trainer bei Franks Ex-Verein Borussia Dortmund wird, schreibt er Frank im Mai 2013 anlässlich des deutschen Champions-League-Finales gegen den FC Bayern eine SMS: "Ohne dich wäre ich nicht hier."

Das Trainings-Areal am Mainzer Bruchswegstadion wird am frühen Dienstagabend feierlich nach Wolfgang Frank benannt.