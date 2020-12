Man kennt das aus guten Restaurants. Sucht man einen passenden Wein zum Essen, gibt es den Sommelier oder die Sommelière. Sie beraten, welcher Wein zu welchem Essen passt. Aber ein Brot-Sommelier, was ist denn das? Es gibt in Rheinland-Pfalz nur drei solcher Brot-Sommeliers. Mit einem haben wir gesprochen - Mario Peter Berg aus Budenheim bei Mainz. Er ist gelernter Bäckermeister und hat dann die Zusatzausbildung zum Sommelier gemacht. Wir sprechen mit ihm darüber, was ihn an Brot so fasziniert und was seine Abschlussarbeit bei der Prüfung zum Brot-Sommelier war. Soviel verraten wir: Es hatte was mit Mainz zu tun.