Der Bund der Katholischen Jugend in Mainz hat eine umfangreiche Broschüre mit dem Titel "Rechtes Rheinhessen" veröffentlicht. In ihr werden unter anderem die Strukturen rechtsextremer Organisationen dargestellt.

Der Erbacher Hof in der Mainzer Altstadt: Hier sind am Dienstag viele Menschen zusammengekommen, um der Vorstellung einer Broschüre mit dem Namen "Rechtes Rheinhessen" zu folgen. Herausgegeben hat sie die Katholische Jugend der Diözese Mainz. Wissenschaftler, Aktivisten und Mitarbeiter der "Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus" haben daran gearbeitet.

Aufklärung über rechte Gruppierungen in Rheinhessen

Den Autoren der Broschüre geht es vor allem darum, den Menschen in Rheinhessen aufzuzeigen, wie weit der Rechtsextremismus auch in der Region verbreitet ist. Es sind meist kleinere Gruppen, die sich offenbar oft auflösen, um dann unter anderem Namen wieder neu gegründet zu werden. Eine Strategie, die möglicherweise die sehr enge Vernetzung von Rechtsextremisten vertuschen soll. Ein gutes Beispiel dafür: die "Kameradschaft Rheinhessen".

Neonazi-Gruppierungen in Rheinhessen

Die rechtsextreme "Kameradschaft Rheinhessen" wurde - so die Autoren der Broschüre - 2018 gegründet, einige Jahre später wieder aufgelöst und ist seit kurzem wieder aktiv. Eine Schlüsselfigur dabei ist Florian Grabowski aus Wöllstein. Grabowski war dem Vernehmen nach gut bekannt mit dem hessischen Rechtsextremisten Stephan Ernst. Dieser hat im Jahr 2019 den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen.

Rechtsrock: Die Rolle rechtsextremer Musik

Auch Musikwissenschaftler beschäftigen sich mit dem Thema Rechtsextremismus. Thorsten Hindrichs forscht an der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität. Er stellt fest, dass Rechtsrock ein enorm verbindendes Element in der Neonazi-Szene ist.

Natürlich geht es um Vernetzungen. Und das alles ist Teil des politischen Kampfes!

Bei der Vorstellung der Broschüre "Rechtes Rheinhessen" berichtet Hindrichs ernüchtert über einen Heavy Metal-Musiker aus Mainz. Der habe - quasi im Nebenjob - bei einer international bekannten Neonazi-Band gespielt. Den Großteil der Mainzer Metal-Szene habe das allerdings nicht tangiert, so der Wissenschaftler. Der Mann habe schließlich nur Bass gespielt und damit sein Leben finanziert.

Katholische Jugend Mainz engagiert sich weiter gegen Rechtsextremismus

Am Ende der Veranstaltung im Erbacher Hof sind sich alle einig: Rechtsextremismus ist auch in Rheinhessen weiter verbreitet, als man vermuten würde. Und solange das so ist, wollen sich alle dagegen einsetzen.