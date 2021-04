Eine fast 2.000 Jahre alte Tür aus Bronze lag jahrelang in einem Wiesbadener Lager. Nun ist sie zurück in ihre Heimatstadt Mainz und wird restauriert.

Über viele Jahrzehnte hinweg war die "Porta aurea", die "goldene Pforte" von Mainz, so gut wie vergessen. Die einzige aus Bronze gegossene Tür der Römerzeit in Mitteleuropa schlummerte in einem Depot in Wiesbaden. Jetzt ist das einzigartige Stück aus dem 1. Jahrhundert nach Christus nach Mainz zurückgekehrt.

"Wir sind sehr froh, dass wir bei den Vorbereitungen auf unsere Landesausstellung diese Wiederentdeckung machen konnten", sagte Birgit Heide, Direktorin des Landesmuseums Mainz. Auf der Suche nach interessanten Objekten für die Ausstellung "Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht" fiel der Museumsdirektorin die Tür ein - "quae olim aurea dicta", die einst die goldene genannt wurde, wie es in einem Bericht aus dem 17. Jahrhundert hieß.

Tür stammt aus dem Kloster St. Alban

Die Bronzetür befand sich im Kloster St. Alban im Süden der Stadt, das von Kaiser Karl dem Großen nach der Fertigstellung im Jahr 805 zu einem Zentrum des fränkischen Reichs gemacht worden war. Fast 300 Jahre nach der Zerstörung des Klosters im 16. Jahrhundert stießen Arbeiter bei der Anlage einer Festungsschanze im Jahr 1845 auf die Bronzetür. Sie zerschlugen die Tür, um einzelne Stücke zu verkaufen. Der linke Flügel konnte gerettet werden und wurde vom 1812 gegründeten Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung in Obhut genommen, wie die Direktorin der Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden, Sabine Philipp, erklärte.

Dem Engagement und der Kenntnis dieser Gruppe von Gelehrten und Geschichtsforschern sei es zu verdanken, dass die einmalige Bronzetür erhalten geblieben sei. Bereits 1850 wurde die 2,40 mal 0,95 Meter große Bronzetür als einer der herausragendsten Funde der damaligen Zeit in der Nassauischen Sammlung ausgestellt, im Erbprinzenpalais an der Wilhelmstraße in Wiesbaden. Inzwischen gehört die Sammlung Nassauischer Altertümer zum Stadtmuseum Wiesbaden, das im Marktkeller aber nur einen kleinen Teil der 350.000 Objekte zeigen kann.

Restaurator kehrt für die Tür aus dem Ruhestand zurück

Bevor die einzigartige Tür ab September in der Landesausstellung in Mainz präsentiert wird, hat der Restaurator Hans-Peter Schnellbächer noch viel Arbeit vor sich. Obwohl bereits im Ruhestand, sagte er nach der Anfrage des Landesmuseums sofort zu. "Aber dann war ich sehr erschrocken, wie die Tür tatsächlich aussieht." Mit dem Ultraschall-Meisel entfernt Schnellbächer millimeterweise die Korrosionsschichten von den zuvor demontierten Teilen. "Da hat der Zahn der Zeit genagt, die Korrosion muss man natürlich stoppen", erklärte er. Sorgsam achtet er darauf, die Originalschichten nicht zu beschädigen. Schließlich bearbeitet er die Oberfläche der Teile mit einer feinen Messingbürste. Zuletzt erhalten sie einen Überzug aus mikrokristallinem Wachs, um sie zu schützen. Zuletzt kann die Bronzetür dann wieder ein wenig so glänzen, wie sie denen erschien, die sie einst als "Porta aurea" bezeichnet haben, so Schnellbächer.

Mögliche Herkunft aus Italien soll erforscht werden

Die Restaurierung wirft viele Fragen auf, die Bronzetür hat noch einige Geschichten zu erzählen. "Aufgrund der Verzierung können wir sie auf die Zeit zwischen 40 bis 70 nach Christus datieren", sagte Heide. Aber wo wurde die Bronzetür in drei Teilen gegossen? Eine Vermutung ist, dass sie in Oberitalien für ein repräsentatives Gebäude entstand, vielleicht für einen römischen Tempel. Karl der Große habe den Bau des Klosters St. Alban sehr gefördert, erklärt Heide - mit dem Rückgriff auf die römische Antike habe er die Legitimation seiner Macht stärken wollen.

Ebenso sei es aber möglich, erklärte Heide, dass die Tür in Mainz, im römischen Moguntiacum, gegossen worden sei. Aufschluss könnte eine Analyse der Legierung ergeben, um vielleicht Hinweise auf die Herkunft des verwendeten Kupfers und Zinns zu finden. Beide Seiten könnten in der Arbeit an der Bronzetür ihre Erkenntnisse und Möglichkeiten zusammenführen, sagte Philipp. Dabei seien noch einige Ideen denkbar, etwa eine neue, zeitgemäße Konstruktion zur Präsentation der Tür oder die Rekonstruktion des fehlenden rechten Flügels. "Das Schöne an diesem Projekt ist die enge Kooperation zwischen Mainz und Wiesbaden, das ist ein besonderer Brückenschlag."