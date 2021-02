Auch im Kreis Bad Kreuznach ist nun die britische Mutation des Coronavirus angekommen. Nach Angaben des Kreises wurde sie vermutlich von einem Reiserückkehrer aus Portugal eingeschleppt. Die genaue Analyse und Rückverfolgung durch die Stabstelle Corona dauere aber noch an. Laut Kreis sind zwei Personen mit der Mutante infiziert. Betroffen sei die Kindertagesstätte "Zur Klaster" in Winzenheim und eine Familie aus dem Kreisgebiet. Die Kindertagesstätte ist geschlossen. Insgesamt lag die Inzidenz im Kreis Bad Kreuznach nach Angaben des Gesundheitsamtes am Donnerstag bei einem Wert von knapp 90. Eine 91-Jährige ist an beziehungsweise mit dem Coronavirus gestorben.