600.000 Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl hat die Post im Briefzentrum in Mainz abgewickelt. Jetzt folgen die Briefwahlunterlagen. Bislang läuft alles reibungslos.

Mittwochvormittag, 11 Uhr. Die Maschinen im Mainzer Briefzentrum sortieren Post: Werbesendungen, Briefe, aber auch Warensendungen befinden sich darunter. Rund 600.000 Sendungen werden hier Tag und Nacht abgefertigt. Seit ein paar Tagen befinden sich darunter zusätzlich noch die Briefwahlunterlagen.

600.000 Wahlbenachrichtigungskarten an einem Wochenende

Die größte Herausforderung für die Post seien bei der Wahl in diesem Jahr die kurzen Fristen, so Bernhard Schön, Sachgebietsleiter Betrieb im Briefzentrum Mainz. Die 600.000 Wahlbenachrichtigungskarten seien erst am 24. Januar im Mainzer Briefzentrum eingegangen, also an einem Freitagabend. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten hätten sie alle am darauffolgenden Wochenende bearbeitet, um sicherzustellen, dass die Karten montags in den Briefkästen der Wahlberechtigten liegen.

Bis zum Wahlsonntag mehr Personal

Damit war zwar eine große Hürde genommen, die Arbeit aber noch nicht komplett erledigt. "Da die Briefwahl immer weiter zunimmt, gehen wir davon aus, dass wir ungefähr ein Drittel davon wieder als Briefwahlunterlagen bearbeiten werden", schätzt Schön. Das macht also noch einmal etwa 200.000 zusätzliche Sendungen aus.

Auch dafür sei die Post gerüstet. Bis zum Wahlsonntag kommt mehr Personal zum Einsatz, das die ganzen Briefe in die Sortieranlagen legt. Die Maschinen könnten die roten Umschläge gut bearbeiten. "Die Wahlbriefe haben eine gute Form und sind sauber beschriftet", erklärt Stefan Heß, ein Sprecher der Post. "Die Umschläge laufen gut durch unsere Maschinen. Das haben wir vorher extra getestet."

Briefwahlunterlagen bis Donnerstag vor der Wahl einwerfen

Die Sonderschichten werden bis zum Wahlsonntag selbst gefahren. Wahlbriefe, die dann noch im Mainzer Briefzentrum liegen, werden an diesem Tag noch in die Rathäuser gefahren, damit die Briefwahlstimmen bis um 18 Uhr dort vorliegen und mit ausgezählt werden können.

Viele Kommunen haben den Appell an Wählerinnen und Wähler gerichtet, bei der Bundestagswahl in diesem Jahr möglichst auf Briefwahl zu verzichten. Dafür sieht die Post keinen Anlass. "Wenn Briefe bis zum 20. Februar in unseren Briefkästen liegen, die an diesem Tag auch noch geleert werden, kommen die Stimmen rechtzeitig im Wahlamt an", verspricht Heß.