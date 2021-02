Das Mainzer Wahlbüro hat in bis zu 200 Fällen Briefwahlunterlagen doppelt verschickt. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt auf SWR-Anfrage. Grund für das Versehen war demnach ein Druckfehler. Durch Druckprotokolle konnte die Stadt aber nachvollziehen, wer seine Briefwahlunterlagen doppelt zugeschickt bekommen hat. Die betroffenen Wahlberechtigten werden jetzt per Post und frankiertem Rückumschlag gebeten, die doppelten Unterlagen zurückzuschicken. Eine Gefahr der doppelten Abstimmung besteht nach Angaben der Stadt nicht. Spätestens am Wahlsonntag am 14. März würde es den Wahlhelfern auffallen, wenn Wahlscheinnummern doppelt auftauchen. Doppelt zu wählen ist nach dem rheinland-pfälzischen Wahlgesetz eine Straftat. Ausdrücklich auch dann, wenn es ein Fehler der Verwaltung war, dass Stimmscheine zweimal verschickt wurden.