Obwohl noch nicht alle Wahlbenachrichtigungen versendet sind, zeichnet sich schon jetzt ein Briefwahl-Rekord in Rheinhessen und an der Nahe ab. Offenbar scheuen wegen der Corona-Pandemie viele den Weg ins Wahllokal.

"Nutzen Sie Ihr Recht, wählen zu dürfen und wählen Sie wenn möglich kontaktlos per Briefwahl!", fordert der Binger Oberbürgermeister Thomas Feser (CDU) in einer Videobotschaft auf der Internetseite der Stadt die Wahlberechtigten auf. Und offenbar wollen das viele: Schon etwa eine Woche, nachdem die Wahlbenachrichtigungen für die anstehende Landtagswahl zugestellt wurden, haben in der Stadt Bingen mehr Menschen Briefwahl beantragt als je zuvor.

Bei der letzten Landtagswahl sei 4.800 Mal per Brief gewählt worden, jetzt hätten bereits 5.500 Menschen Briefwahl beantragt, so die Stadt. Der für die Wahl zuständige Bürgermeister Ulrich Mönch (CDU) sagte dem SWR, er rechne damit, dass diesmal wegen der Corona-Pandemie doppelt so viele Wahlscheine per Brief abgegeben werden als bei anderen Wahlen. Das sei auch gut so, da wegen der Corona-Pandemie Wahlhelfer fehlten.

Mehr Briefwahlanträge in Mainz als bei letzter Wahl

Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz verzeichnet am 17. Februar schon 40.000 Briefwahlanträge, das entspricht 27 Prozent aller Wählerinnen und Wähler. Bei der letzten Landtagswahl hätten insgesamt nur 25 Prozent ihre Stimme per Brief abgegeben, so ein Sprecher der Stadt.

Beim Versand der Mainzer Briefwahlunterlagen hatte es eine Panne gegeben. Das Wahlbüro hatte bis zu 200 Briefwahlunterlagen doppelt verschickt. Nach Angaben der Stadt kann aber nicht doppelt gewählt werden.

Kostenloser Corona-Test für Wahlhelfer in Bad Kreuznach

Auch in Bad Kreuznach rechnet man mit einem Rekord. Nach Angaben der Stadt haben bereits etwa 8.000 Menschen Briefwahl beantragt. Das seien 23 Prozent aller Wahlberechtigten. Bei den letzten Wahlen seien es insgesamt 27 Prozent gewesen. Die Stadt gehe davon aus, dass fast jede zweite Stimmabgabe per Brief erfolge. In der Stadt Ingelheim zeichnet sich derselbe Trend ab. Dort sind es knapp vier Wochen vor der Wahl 30 Prozent Briefwahlanträge.

Um eine sichere Wahl in den Wahllokalen zu gewährleisten, können sich die etwa 350 Wahlhelfer und -helferinnen in Bad Kreuznach vor der Wahl kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Dazu hat die Stadt nach eigenen Angaben eine Vereinbarung mit dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) getroffen: Die Ehrenamtlichen können beim DRK unter medizinischer Aufsicht einen freiwilligen Schnelltest vornehmen. Alle Wahlhelfer werden laut Stadt deswegen noch einmal angeschrieben.

Worms wollte ausschließlich Briefwahl durchführen

Die Stadt Worms wollte die Landtagswahl eigentlich komplett als Briefwahl durchführen. Eine reine Briefwahl hat der Landeswahlleiter jedoch abgelehnt. In Worms liegen Mitte Februar noch keine Anträge vor, da die Wahlbenachrichtigungen erst jetzt verschickt wurden.

Kugelschreiber selbst mitbringen

Für Mainzerinnen und Mainzer, die dennoch lieber im Wahllokal wählen wollen, gibt es einen zweiten Zettel zu der Wahlbenachrichtigung mit Hygiene-Hinweisen. Neben dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei der Wahl sollen alle einen eigenen Kugelschreiber mitbringen.