Für die rheinland-pfälzische Landtagswahl 2021 geben so viele Rheinhessen wie nie zuvor ihre Stimme im Vorfeld ab. Das stellt die Wahlhelfer vor ganz neue Herausforderungen.

Bis zu 1.000 Anträge auf Briefwahlunterlagen kommen pro Tag im Mainzer Briefwahlbüro an. Und damit hat sich die Lage schon entspannt: in den ersten Wochen waren es auch mal bis zu 6.000 am Tag.

Hälfte aller Wahlberechtigten gibt Stimme per Brief ab

Der Leiter des Mainzer Briefwahlbüros, Niklas Dillitz, rechnet damit, dass es am Ende 75.000 Briefwähler werden könnten. Das seien mehr als 50 Prozent aller Wahlberechtigten.

Anträge werden eingescannt statt von Hand verarbeitet

Um der Flut an Briefwahlanträgen Herr zu werden, habe man das Team personell verstärkt. Außerdem sei es eine große Erleichterung, dass die Anträge mittlerweile eingescannt werden könnten und nicht mehr von Hand erfasst werden müssten, so Dillitz.

Am Wahlabend werden in den 80 Briefwahl-Bezirken in Mainz voraussichtlich jeweils rund 800 Stimmen ausgezählt. Vermutlich werde das nicht länger dauern als sonst.

Eine Mainzer Wahlhelferin sortiert Briefwahl-Unterlagen SWR

Corona schafft neue Herausforderungen

Die größte Herausforderung im Briefwahlbüro sei es, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. Dafür habe man zusätzliche Trennwände aufgebaut, Luftfilter in den Büros installiert, Masken besorgt und so weiter, sagt Dillitz. Jetzt könne man nur hoffen, dass nicht innerhalb des Teams ein Corona-Fall ausbricht. Ansonsten störe die Pandemie die Abläufe nicht besonders.

Auch in Zukunft viele Briefwähler

Die Wahlhelfer sollten sich auf jeden Fall schon mal an die neuen Abläufe gewöhnen. Niklas Dillitz rechnet damit, dass auch in Zukunft immer mehr Leute per Brief wählen werden.

In den umliegenden rheinhessischen Wahlkreisen werden ebenfalls so viele Briefwahlanträge gestellt wie nie zuvor. Auch in Bingen rechnet man damit, dass die Hälfte aller Wahlberechtigten Briefwahl beantragen wird. Aktuell hätten bereits 8.000 von rund 18.000 den Antrag gestellt. In der Verbandsgemeinde Rhein-Selz wollen mit 53 Prozent schon jetzt mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Im Wahlkreis Ingelheim sind es aktuell 48 Prozent, in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach 47 Prozent.