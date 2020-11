per Mail teilen

Ein Motoradfahrer ist bei einem Unfall in Bretzenheim bei Bad Kreuznach schwer verletzt worden. Der 22-Jährige war am Mittwochabend auf der Bundesstraße 41 unterwegs, als der nach Angaben der Polizei vermutlich zu schnell in eine Kurve gefahren ist. Dort verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stieß gegen die Leitplanke. Laut Polizei war die Maschine nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Der Mann kam ins Krankenhaus.