In Worms-Herrnsheim ist am Mittwochnachmittag mit einem Altölkanister ein Strohballen angezündet worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Kanister von bislang unbekannten Tätern in das Stroh eingewickelt. Einige Meter entfernt wurde außerdem ein weiterer entleerter Kanister auf einer Wiese gefunden. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Umwelt durch das Öl nicht nachhaltig verschmutzt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen der unerlaubten Entsorgung der Kanister. Wer Hinweise hat, soll sich bitte bei der Polizei Worms melden.