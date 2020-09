Der Breitbandausbau im Kreis Alzey-Worms geht weiter voran. Am Mittwoch wurde der Ausbau des Abschnittes rund um Wahlheim vorgestellt. Bis Ende des Jahres soll die Gemeinde nach Kreisangaben an das Glasfasernetz angeschlossen sein und damit schnelleres Internet bekommen. Insgesamt ist der komplette Landkreis in 38 Gebiete unterteilt, in denen Breitband ausgebaut werden soll. In 20 davon wurde bereits mit den Arbeiten begonnen. Die Kosten für den Ausbau betragen laut Kreisverwaltung etwa acht Millionen Euro. Diese werden zu 90 Prozent von Bund und Land getragen.