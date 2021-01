Die Ursache für das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesbadener Innenstadt ist vermutlich Brandstiftung. Das hat die Kriminalpolizei mitgeteilt. Erste Ermittlungen hätten Anzeichen dafür geliefert, dass das Feuer vorsätzlich in einer Wohnung des Hauses gelegt worden sei, so ein Polizeisprecher. Nähere Informationen könne man aber derzeit noch nicht geben. Allerdings suche die Polizei auch weiterhin nach Zeugen, die eventuell vom Tatort fliehende Personen gesehen hätten. Das Feuer war am späten Dienstagnachmittag im Wiesbadener Hirschgraben ausgebrochen, verletzt wurde niemand. Drei Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen laut Polizei bei Bekannten und Verwandten unter. Der entstandene Sachschaden wird auf 75.000 Euro geschätzt.