Junger Mann soll Feuer gelegt haben

Die Polizei sucht einen jungen Mann, der am Mittwoch in Bad Sobernheim vermutlich absichtlich ein Feuer gelegt haben soll. Nach Angaben eines Polizeisprechers haben in der Nähe der Tennisanlagen ein Baum und eine knapp 50 Quadratmeter große Wiese gebrannt. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, sei ein Mann vom Brandort geflohen. Da es bis jetzt keine Hinweise darauf gibt, dass sich das Feuer von alleine entzündet hat, geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus. Nach Angaben einer Zeugin ist der Mann zwischen 20 und 30 Jahren alt, hat blonde Haare und trug ein rotes T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei in Kirn entgegen.