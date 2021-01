Nach einer Serie von Bränden in Alzey hat die Polizei zwei tatverdächtige Männer festgenommen. Sie sollen bereits gestanden haben, die Feuer gelegt zu haben. Eine eigens für die Brandserie eingerichtete Ermittlungsgruppe hat die zwei 29-Jährigen aus Alzey nach Angaben der Polizei nach dem jüngsten Brand festgenommen. Nach dem umfassenden Geständnis sind sie wieder freigelassen worden. Gegen sie ist jetzt ein Strafverfahren eingeleitet worden. Seit April dieses Jahres brannten in Alzey zwölf Mal überwiegend Mülltonnen für Altpapier. Zuletzt zwei Stück in der Nacht auf Donnerstag. In einem Fall griff das Feuer auf mehrere geparkte Autos über und sorgte so für einen hohen Sachschaden.