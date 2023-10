per Mail teilen

Seit Wochen brennt es immer wieder in Langenlonsheim im Kreis Bad Kreuznach. Feuerwehr und Polizei vermuten Brandstiftung. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Eine Gartenlaube, ein Auto, eine Hecke, ein Balkon - alles in Flammen. In Langenlonsheim (Kreis Bad Kreuznach) muss die Feuerwehr in den vergangenen Wochen besonders oft ausrücken.

4. Einsatz für die Feuerwehr Langenlonsheim heute: Heckenbrand im Innenhof eines Mehrfamilienhauses. Insgesamt 25...Posted by Feuerwehr Langenlonsheim on Friday, October 13, 2023

Ende vergangener Woche hatte es innerhalb von 24 Stunden alleine fünfmal gebrannt. Polizei und Feuerwehr gehen momentan davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. Weitere Details wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

Auch Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft hat dem SWR bestätigt, dass wegen der Brände ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. "Angesichts der Frequenz der Ereignisse und nach dem bisherigen Erkenntnisstand liegt die Hypothese vorsätzlicher Brandlegungen nahe", so die Staatsanwaltschaft.