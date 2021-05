Feuerwehrleute sollen endlich gegen Corona geimpft werden. Die Freiwillige Feuerwehr Ingelheim fordert das in einem Brief an die rheinland-pfälzische Landesregierung.

Der Brief ging an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Innenminister Roger Lewentz (SPD). Darin beschwert sich die freiwillige Feuerwehr Ingelheim darüber, dass die Mitglieder noch nicht gegen Corona geimpft wurden. Man habe selbstverständlich gewartet, bis die Prioritätsgruppe drei an der Reihe sei, heißt es in dem Brief. Zu dieser Gruppe gehören auch die Mitglieder der Feuerwehren. Seit knapp zwei Wochen könne man sich jetzt anmelden, Impftermine habe es aber noch nicht gegeben, die Geduld sei jetzt aufgebraucht.

Viele Einsätze ohne Impfschutz

Die freiwillige Feuerwehr Ingelheim hat eigenen Angaben zufolge etwa 450 Einsätze in der Corona-Zeit gehabt, darunter auch viele als Ersthelfer. Deshalb seien Impfungen dringend nötig, sagt der Brand- und Katastropheninspekteur des Kreises, Rainer Jacobus.

Sein Kollege in Alzey-Worms, Michael Matthes, sieht das ähnlich. Von den rund 2.000 freiwilligen Feuerwehrleuten im Kreis seien maximal zehn Prozent geimpft. Aber auch nur, weil sie zum Beispiel in den kommunalen Schnelltestzentren mitarbeiten würden.

Das Impfzentrum in Bad Sobernheim befindet sich im ehemaligen Real-Markt. SWR Dagmar Grimminger

Und Reiner Jacobus wies im Gespräch mit dem SWR noch darauf hin, dass auch übrig gebliebene Impfdosen nicht an Feuerwehrleute verimpft würden. Die Impfzentren müssten sich in einem solchen Fall in erster Linie an die Wartelisten halten.