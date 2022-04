Verdächtiger wegen Brandstiftung in Worms festgenommen

Sechs Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Am Montag waren bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Worms sechs Menschen teilweise schwer verletzt worden. Jetzt vermutet die Staatsanwaltschaft Brandstiftung - und hat einen Verdächtigen festgenommen.

Nach SWR-Informationen handelt es sich um einen 47-jährigen Mann aus Worms, in dessen Wohnung am Montagabend das Feuer ausgebrochen war. Er sei von Feuerwehrleuten bewusstlos aufgefunden und anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Am Dienstag sei der Verdächtige aus dem Klinikum entlassen und am Mittwoch in Untersuchungshaft genommen worden. Nach Angaben der Mainzer Staatsanwaltschaft wird dem Mann schwere Brandstiftung vorgeworfen. Feuerwehr rettete die Bewohner mit Drehleitern Bei dem Feuer waren 17 der insgesamt 29 Bewohner des fünfstöckigen Mietshauses in Worms von der Feuerwehr gerettet worden. Dabei setzte die Feuerwehr auch Drehleitern ein. Insgesamt sechs Bewohner kamen verletzt ins Krankenhaus - darunter auch der mutmaßliche Brandstifter. Haus ist nach Brand nicht mehr bewohnbar Bei dem Brand waren nach Angaben der Wormser Feuerwehr rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Das Haus ist nach Polizeiangaben derzeit nicht bewohnbar. Die meisten Mieter seien bei Familienangehörigen oder in Hotels untergekommen. Die Schadenshöhe wird von der Wormser Polizei mit mindestens 75.000 Euro angegeben.