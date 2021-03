Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Worms ist ein Sachschaden von rund 300.000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben war das Feuer am Sonntagmorgen im Dachgeschoss ausgebrochen. Vermutet wird laut Polizei, dass der Brand durch einen technischen Defekt an einem Kühlschrank ausgelöst wurde. Die Anwohner konnten sich ins Freie retten und blieben unverletzt. Weil das Haus derzeit nicht bewohnbar ist, mussten sie anderweitig untergebracht werden. Während der Löscharbeiten, die mehrere Stunden dauerten, musste die angrenzende B9 zeitweise voll gesperrt werden.