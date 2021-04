Am frühen Donnerstagmorgen sind zwei Menschen bei einem Brand in der Wiesbadener Innenstadt schwer verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro. Das Feuer war im zweiten Stock eines Wohnhauses ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilt, berichteten Zeugen über Notruf, dass Flammen bereits aus den Fenstern schlagen würden. Mehrere Personen hätten sich bereits auf das Dach des Gebäudes gerettet. Feuerwehren aus den Wiesbadener Stadtteilen rückten an und retteten die Menschen mit Drehleitern vom Dach oder mithilfe sogenannter Fluchthauben durch das verrauchte Treppenhaus. Das Nachbarhaus wurde vorsorglich geräumt, die Bewohner konnten aber inzwischen in ihre Wohnungen zurückkehren. Zwei Bewohner des brennenden Hauses wurden schwer, acht Menschen leicht verletzt. Alle kamen ins Krankenhaus. Experten der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.