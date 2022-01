Brand in Tiefgarage durch Böller ausgelöst?

Vermutlich Jugendliche haben am Sonntagabend ein Feuer in einer Tiefgarage in Bad Sobernheim verursacht. Laut Polizei hatte eine Kunststoffplane an einem Bauzaun Feuer gefangen. In der Garage befindet sich derzeit eine Baustelle. Ersten Ermittlungen zufolge hatten offenbar Jugendliche in der Garage Böller gezündet, so ein Polizeisprecher. Als die Plane daraufhin Feuer fing, hätten sie noch versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, das sei aber misslungen. Die Polizei geht davon aus, dass die Jugendlichen anschließend geflüchtet sind und den Feuerlöscher im Marumpark entleert haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.