Die Feuerwehr hat in Sponheim (Kreis Bad Kreuznach) in der Nacht auf Montag einen Mann aus seinem brennenden Haus gerettet. Nach Angaben der Feuerwehr brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits das gesamte Erdgeschoss des Einfamilienhauses. Ein Mann habe sich noch in dem Haus aufgehalten. Er sei von den Feuerwehrleuten unter Atemschutzausrüstung herausgeholt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine weitere Bewohnerin habe einen Schock erlitten. Das Haus sei unbewohnbar.