In Langenlonsheim im Kreis Bad Kreuznach hat am Sonntag die Realschule gebrannt. Nach Auskunft der Polizei war offenbar die Solaranlage auf dem Schuldach in Brand geraten. Weil die Feuerwehr zuerst befürchtete, dass auch der darunter liegende Chemieraum brennen könnte, wurde die Bevölkerung per Durchsagen gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Letztendlich habe aber vermutlich keine akute Gesundheitsgefahr bestanden, so die Polizei. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei Bad Kreuznach hat die Brandermittlungen aufgenommen.