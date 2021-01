per Mail teilen

Bei einem Brand in der Mainzer Neustadt sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand am frühen Sonntagmorgen im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Im gesamten Gebäude habe sich daraufhin starker Rauch entwickelt. 15 Bewohner mussten über Drehleitern und über das Treppenhaus gerettet werden. Fünf Menschen kamen laut Feuerwehr mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Krankenhaus. Die Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich gewesen. Ein Hund konnte dagegen nur noch tot aus der Brandwohnung geborgen werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Vormittag. Einige Wohnungen sind vorübergehend unbewohnbar. Zu Schadenshöhe oder Brandursache gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse.