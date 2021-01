per Mail teilen

Der Brand in der Mainzer Neustadt am vergangenen Sonntag ist offenbar durch eine Zündquelle - wie eine Kerze oder eine Zigarette - ausgelöst worden.

Nach Angaben der Polizei schließt der zuständige Sachverständige einen technischen Defekt momentan aus. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Das Feuer war am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Neustadt ausgebrochen. Zwei Menschen wurden verletzt. Der Sachschaden wird auf eine halbe Million Euro geschätzt.