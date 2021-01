per Mail teilen

Am späten Dienstagnachmittag hat es in der Wiesbadener Innenstadt in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings seien drei Wohnungen des Hauses nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der entstandene Schaden wird auf 75.000€ geschätzt. Die Brandursache ist laut Feuerwehr derzeit noch nicht bekannt.