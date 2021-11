Brand in Mainzer Neustadt - keine Verletzten

In der Mainzer Neustadt kam es am Sonntagmittag zu einem Brand. Laut Polizei brannte eine Mülltonne. Das Feuer griff daraufhin auf eine Garage, ein Auto und einem Wintergarten über. Es gab keine Verletzten. Anwohnende mussten jedoch ihre Wohnungen verlassen. Am Abend konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurück. Warum es zu dem Brand kam, ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.