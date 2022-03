Brand in Mainzer Hochhaus

Wegen eines Wohnhausbrandes musste am Sonntagmorgen ein Hochhaus in der Mainzer Oberstadt evakuiert werden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein Mann aus der betroffenen Wohnung im fünften Stock gerettet und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ansonsten wurde niemand verletzt. Insgesamt waren laut einem Feuerwehrsprecher rund 60 Einsatzkräfte vor Ort. Durch ihr schnelles Eintreffen konnte verhindert werden, dass der Brand auf weitere Wohnungen übergreift. Mehr als 100 Bewohnerinnen und Bewohner harrten nach Angaben des Sprechers während der Löscharbeiten vor dem Hochhaus aus. Sie konnten danach in ihre Wohnungen zurück. Nur die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, sei unbewohnbar. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Mainzer Kriminalpolizei ermittelt.