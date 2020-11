Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte in der Mainzer Oberstadt: In einer Wohnung in einem Hochhaus war in der Nacht ein Feuer ausgebrochen, der ganze Komplex musste evakuiert werden.

Nach Angaben der Feuerwehr gingen gegen 1 Uhr mehrere Notrufe in der Leitzentrale ein. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand eine Wohnung im sechsten Stock des ehemaligen MAG-Hotels in der Mainzer Oberstadt bereits komplett in Flammen. 150 Menschen in Sicherheit gebracht Wegen der starken Rauchentwicklung evakuierten die Einsatzkräfte den gesamten Hochhauskomplex. 150 Menschen mussten betreut werden. Dafür wurden vor Ort zwei Stadtbusse aufgestellt und eine Schule in der Nähe geöffnet. Sechs Menschen wurden laut Feuerwehr mit Rauchvergiftungen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gebracht worden, so ein Sprecher der Feuerwehr, allerdings gestalteten sich die Nachlöscharbeiten schwierig. Zur Stunde ist die Feuerwehr noch mit einer sogenannten Brandwache vor Ort, um sicherzustellen, dass das Feuer nicht nochmal aufflammt. Mehr als 100 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei waren im Einsatz. Wiesbaden 112 Sporthalle als Notunterkunft 42 Wohnungen sind wegen Brandschäden und Löschwasser erst einmal nicht bewohnbar. In einer nahegelegenen Sporthalle wurde eine Notunterkunft für die betroffenen Bewohner eingerichtet. Die anderen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.Insgesamt waren mehr als 100 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten im Einsatz. Kripo ermittelt Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Allerdings konnten die Ermittler laut Polizei den Brandort wegen noch austretender Rauchgase noch nicht betreten. Der entstandene Schaden könne noch nicht beziffert werden, liege jedoch bei mindestens 100.000 Euro, so die Polizei.