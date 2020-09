In Bad Kreuznach hat es am Montagabend gebrannt. Um ein Haar wäre auch ein Häuschen in Flamme aufgegangen, in dem Kita-Spielsachen aufbewahrt werden.

Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilt, hatten gerodete Äste und Baumstämme aus bisher unbekannten Gründen Feuer gefangen. Die Flammen schlugen laut Feuerwehr etwa fünf Meter hoch. Verletzt wurde niemand. Ein Holzhaus, das zu der evangelischen Kindertagesstätte gehört, drohte abzubrennen. Der Bad Kreuznacher Feuerwehr gelang es jedoch, das Holzhaus mit Wasser zu kühlen und somit vor den Flammen zu schützen. Das darin befindliche Spielzeug der Kinder bleib unbeschädigt. Der Einsatz dauerte etwa 90 Minuten.