In Ingelheim ist es am Samstagmittag auf einer Baustelle in der Innenstadt zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr habe Dämmmaterial auf der Baustelle gebrannt. Die Einsatzkräfte hätten aber verhindern können, dass der Brand auf das Gebäude übergreift. Es habe nur Schäden an der Fassade des Gebäudes gegeben, so ein Sprecher der Feuerwehr, die mit 35 Einsatzkräften vor Ort war. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach Angaben der Polizei sei ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Die Brandursache sei aber noch unklar.