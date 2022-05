Großbrand hat sich vermutlich selbst entzündet

Der Großbrand auf einem Bauernhof in Simmertal am vergangenen Wochenende ist wahrscheinlich durch Selbstentzündung verursacht worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hat sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Scheune gelagertes Heu selbst entzündet. Bei dem Feuer am späten Samstagabend waren zehn Rinder ums Leben gekommen. Die Scheune auf dem Bauernhof brannte komplett ab. Die Polizei spricht inzwischen von einem Sachschaden von mindestens 100.000 Euro. Zunächst war die mögliche Schadenssumme auf eine halbe bis zu einer dreiviertel Million Euro geschätzt worden.