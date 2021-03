Die Homepage der Stadt Bingen ist seit Mittwoch nicht erreichbar. Grund ist nach Angaben der Stadt ein Großbrand in einem Rechenzentrum in Frankreich, in dem der Server liegt. Zwar sei dieser vom Feuer nicht betroffen, habe aber aus Sicherheitsgründen heruntergefahren werden müssen. Europaweit seien mehrere hunderttausend Seiten betroffen. Wann die städtische Homepage wieder erreichbar ist, sei noch nicht ungewiss, sagte eine Sprecherin der Stadt. Im Hinblick auf die anstehende Landtagswahl, können die Briefwahlunterlagen laut Stadt weiterhin per E-Mail an briefwahl@bingen.de betragt werden. Weitere aktuelle Infos finden Bürgerinnen und Bürger auch auf den Social-Media-Kanälen der Stadt Bingen.