In Mainz sind am Sonntagabend bei einem Feuer drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach Angaben der Feuerwehr wurde den Einsatzkräften zuerst gemeldet, dass in einem Hinterhof im Stadtteil Gonsenheim mehrere Fahrzeuge brennen. Kurz danach meldeten weitere Anrufer, dass dort ein Gebäude brennt. Der Brand im Hinterhof drohte von den Autos auf zwei angrenzende Wohnhäuser überzugreifen. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen in das Gebäudeinnere ausbreiteten und brachte drei Bewohner, die in den Garten geflüchtet waren, in Sicherheit. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch unklar.