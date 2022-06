Palettenbrand in Gustavsburg: Rauchwolke bis nach Mainz zu sehen

per Mail teilen

In einem Lager in Ginsheim-Gutavsburg haben mehrere tausend Paletten Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Warum das Feuer in dem Palettenlager im Gewerbegebiet von Ginsheim-Gustavsburg ausgebrochen ist, ist noch völlig unklar. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen und habe verhindern können, dass das Feuer auf eine Lagerhalle übergreift, in der weitere 20.000 Paletten lagern, so ein Feuerwehrsprecher. Feuerwehren aus dem gesamten Kreis Groß-Gerau, aus Bischofsheim und Rüsselsheim seien im Einsatz gewesen.

Großeinsatz der Feuerwehr in einem Palettenlager in Ginsheim-Gustavsburg SWR

Glücklicherweise, so der Sprecher weiter, seien keine Menschen zu Schaden gekommen. Zwei Hunde, die in dem Palettenlager waren, konnten die Feuerwehrleute noch rechtzeitig retten. Nach Angaben des Bürgermeisters von Ginsheim-Gustavsburg, Thies Puttnins-von Trotha, sei aber durch das Feuer die Fassade einer benachbarten Moschee beschädigt worden. Wie hoch der Gesamtschaden ist, werde sich erst in den nächsten Tagen beziffern lassen.

Nachdem das Feuer gelöscht war, mussten die Brandbekämpfer mit Radladern die noch rauchenden Palettenreste auseinanderziehen, um weitere Glutnester zu bekämpfen. Diese Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich noch die ganze Nacht andauern.

Feuerwehren aus dem ganzen Kreis Groß-Gerau waren im Einsatz SWR

Kurz nach Ausbruch des Feuers stand eine weithin sichtbare Rauchsäule über dem Gewerbegebiet in Gustavsburg. Auch von Mainz aus war der Rauch deutlich sichtbar.