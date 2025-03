Brand in Autohaus Worms - Mehrstündige Rettungsaktion

In Worms hat es am Mittwochabend einen Brand in einem Autohaus gegeben. Flammen schlugen aus Dach und Fenstern. Es kam zu einem Großeinsatz der Feuerwehr.

Etwa gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert: Ein Autohaus brenne. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen offenbar bereits Flammen aus dem Dach und den Fenstern der oberen Stockwerke. Autohaus in Worms steht in Flammen Keine Verletzen bei Brand in Autohaus Der Großeinsatz dauerte nach Angaben der Polizei etwa zwei Stunden. Danach wurde Brandwache gehalten. Verletzt wurde bei dem Brand den Angaben zufolge niemand. Eine Vielzahl an Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Bevölkerung wurde während des Einsatzes über die NINA- und die Katwarn-App über die Rauchentwicklung und die entstehende Geruchsbelästigung informiert und gebeten, sich der Brandstelle nicht zu nähern.