Der Brand in der Teeküche einer Arztpraxis in Mainz-Gonsenheim am Sonntag wurde laut Polizei wahrscheinlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Ein Ermittler werde den Brandort jetzt untersuchen, um Genaueres zur Ursache sagen zu können. Die Höhe des Schadens liegt nach Angaben der Polizei schätzungsweise bei etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.