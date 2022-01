In der vergangenen Nacht hat es in einer Seniorenresidenz in Mainz-Hechtsheim gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Sicherheitsmitarbeiter das Feuer in einem Umkleideraum für Personal entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Weil der Mann die Tür des Raumes geistesgegenwärtig geschlossen hatte, habe er eine Ausbreitung des Brandes verhindern können, so ein Polizeisprecher. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem technischen Defekt aus.