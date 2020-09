Rund um Bingen hat es am Wochenende an acht verschiedenen Stellen gleichzeitig gebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Der erste Alarm ging am Samstagmittag bei der Feuerwehr Bingen ein. Kaum waren die Feuerwehrleute am Brandort eingetroffen, folgten weitere Meldungen. Laut Feuerwehr brannten im Bereich Dromersheim und Laurenziberg Brachflächen. Dort seien jeweils Gebüsche und Gestrüpp in Flammen aufgegangen, teilweise auf einer Fläche von bis zu 400 Quadratmetern. Damit keine weiteren Brandorte übersehen wurden, unterstützte die Polizei die Löscharbeiten mit einem Hubschrauber. Insgesamt waren rund 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Verletzt wurde niemand.