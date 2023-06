Anwohner hat Wasser vom Bosenheimer Freibad im Keller

per Mail teilen

Das Freibad im Bad Kreuznacher Stadtteil Bosenheim verliert täglich mindestens 40.000 Liter Wasser. Ein Teil des Wassers fließt in seinen Keller, sagt ein Anwohner.

Das Haus von Gerhard Pfeiffer liegt unterhalb des Bosenheimer Schwimmbads. "Anfang Juni war der Keller noch staubtrocken", sagt er. Jetzt pumpe er täglich 3.000 Liter Wasser aus seinem Keller. Das Wasser komme aus dem Freibad, ist er sich sicher. Es versickere offenbar im Boden und drücke sich dann in seinem Keller wieder hoch.

Anwalt wegen Freibadwasser im Keller eingeschaltet

Pfeiffer geht davon aus, dass sich die Wassermenge in seinem Keller im Verlauf des Sommers weiter steigern wird. In den vergangenen Jahren sei das jedenfalls so gewesen. Das Wasser sickere wohl mehr und mehr nach. Im Juli oder August rechne er mit 5.000 bis 6.000 Litern täglich.

Das Problem sei bereits seit einigen Jahren bekannt, doch bisher sei er immer wieder hingehalten worden. Inzwischen ist das Thema aber bei der Stadtspitze und der zuständigen städtischen Badgesellschaft angekommen. Und: Pfeiffer hat jetzt auch einen Anwalt eingeschaltet. Der soll bei der städtischen Badgesellschaft den Schaden geltend machen. "Ich hoffe, dass der jetzt richtig Druck macht", sagt der Bosenheimer.

Freibad verliert täglich 40.000 Liter Wasser

Auch der Bad Kreuznacher Bürgermeister Thomas Blechschmidt (CDU) pocht jetzt auf eine Lösung. Nach seinen Angaben verliert das Freibad täglich mindestens 40.000 Liter Wasser. "Das können wir nicht länger hinnehmen", sagt er. Die städtische Badgesellschaft müsse nun Vorschläge machen, was zu tun sei.

Wie eine Lösung aussehen kann, ist derzeit noch völlig unklar. Kann an der maroden Folie im Becken nochmal geflickt werden? Muss eine neue her? Was kostet das? Diese Fragen sollen jetzt geklärt werden.

Das Freibad ist ein Politikum

Schon seit Jahren gibt es politische Diskussionen um das Bosenheimer Freibad. Angesichts leerer Stadtkassen wurde immer wieder über eine Schließung diskutiert. Der Stadtrat hatte im vergangenen Jahr beschlossen, das Bad diese Saison nicht mehr zu öffnen. Später wurde dieser Ratsbeschluss dann wieder gekippt.

Angesichts der ständigen Diskussionen wurde nicht mehr in das Freibad investiert. Die Folie wurde immer wieder geflickt, hier und da nachgebessert, sagt Ortsvorsteher Volker Hertel. Der hohe Wasserverlust wurde offenbar hingenommen.