Das Freibad im Bad Kreuznacher Stadtteil Bosenheim wird in dieser Saison geöffnet. Allerdings hat der Stadtrat Bad Kreuznach am Donnerstagabend auch beschlossen, dass es die Stadt danach nicht mehr weiterbetreibt. Die CDU-Fraktion im Stadtrat hatte den entsprechenden Antrag gestellt. Damit solle erreicht werden, endlich eine Entscheidung zu dem Freibad zu erzwingen, so die Begründung des Fraktionsvorsitzenden. Seit Jahren kämpfen die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils für ihr Bad. Zur Stadtratssitzung waren etwa 80 Bosenheimer gekommen, darunter viele Kinder. Die Bosenheimer pochen auf den Eingemeindungsvertrag mit der Stadt von 1969. Darin sei ihnen garantiert worden, dass die Stadt das Freibad betreibt. Sie haben bereits mehrfach angekündigt, das auch gerichtlich durchsetzen zu wollen.