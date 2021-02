Der Kampfmittelräumdienst hat am Dienstagabend in Wiesbaden-Erbenheim eine 100 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft. Der Blindgänger war am Nachmittag bei Grabungsarbeiten in der Nähe des Flugplatzes in Erbenheim entdeckt worden. Die Polizei sperrte den Bereich ab und sicherte das Gelände zusätzlich per Hubschrauber.