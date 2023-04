Entwarnung nach Bombendrohung am Wormser Amtsgericht

Im Amtsgericht Worms ist keine Bombe entdeckt worden. Das Gebäude war am Montagmorgen nach einer anonymen Drohung geräumt worden.

Gegen 8:30 Uhr am Montagmorgen war die Drohung telefonisch bei der Wormser Polizei eingegangen. Der anonyme Anrufer hatte in einer Bandansage behauptet, dass im Amtsgericht Worms eine Bombe versteckt sei. In etwa zur selben Zeit ging laut Polizei auch eine Drohung per Telefon beim Amtsgericht in Kusel ein. Diese soll in Form einer elektronischen Sprachnachricht gesendet worden sein.

Alle Personen, die sich in den beiden Gerichten in Worms und Kusel befanden, mussten zur Sicherheit die Gebäude verlassen. In Worms waren insgesamt 80 Mitarbeitende davon betroffen.

Wormser Obermarkt und Fußgängerzone wieder frei

Ermittler durchsuchten das Wormser Gerichtsgebäude mit Sprengstoffspürhunden und konnten am Mittag Entwarnung geben. Es wurde keine Bombe gefunden. Die in Teilen gesperrte Fußgängerzone und der Wormser Obermarkt konnten daraufhin wieder freigegeben werden.



Wer hinter der Bombendrohung steckt, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei unter anderem, ob es sich bei der Bandansage in Worms um eine computergenerierte Stimme gehandelt haben könnte.

Besteht ein Zusammenhang zwischen Drohungen in Worms und Kusel?

Die Kriminalpolizei ermittelt nach beiden Drohungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Darauf steht laut Strafgesetzbuch eine Haftstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Ob die beiden Bombendrohungen in Worms und Kusel zusammenhängen, überprüfen die Ermittler nach eigenen Angaben derzeit.