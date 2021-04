In Wiesbaden-Biebrich ist gestern eine 125-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Die Sprengstoff-Experten waren gestern deutlich früher fertig als geplant.

Bereits um kurz nach 14 Uhr gaben sie das Signal: Bombe entschärft. Früher als vorgesehen konnten die 3.500 Menschen wieder in ihre Wohnungen in Wiesbaden-Biebrich zurück. Die Behörden hatten die Entschärfung um eine Stunde vorgezogen, weil die Bewohner das Sperrgebiet so früh und ohne Schwierigkeiten verlassen hatten. Wiesbadens Oberbürgermeister Mende dankte den 460 Helfern, die unter anderem zwei Notunterkünfte bereitgestellt und betreut hatten. Die Bombe war am vergangenen Dienstag auf einem Feld nahe der A643 bei Sondierungsarbeiten für ein Neubaugebiet entdeckt worden.