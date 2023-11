Mann zündet Böller an Mainzer Synagoge

Während in der Synagoge das Gedenken an die Reichspogromnacht vor 85 Jahren stattfand, zündete der Mann einen Silvesterböller und warf ihn auf die Straße hinter die Synagoge.

Dazu habe er "Free Palästina" gerufen, so die Polizei. Der 31-Jährige sei betrunken gewesen. Er sei wohnsitzlos und der Polizei bereits bekannt. Jetzt erwartet den Mann eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Die Polizei verwies ihn vom Gelände.

Viele Besucher bei Gedenken in Mainzer Synagoge

Ansonsten sei die Gedenkveranstaltung in der Mainzer Synagoge aber störungsfrei verlaufen, so die Polizei. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) rief anlässlich des Erinnerns an die Reichspogromnacht am 9. November 1938 dazu auf, sich entschieden gegen Judenfeindlichkeit einzusetzen. Die jüngste Terrorattacke gegen Israel vom 7. Oktober treffe sie "mitten ins Herz."

Antisemitismus nicht nur in Mainz

Es dürfe niemanden gleichgültig lassen, dass jüdische Menschen derzeit auch in Rheinland-Pfalz Angst hätten, ihre Kinder in die Schule zu schicken, den Bus zu nutzen oder in die Synagoge zu gehen, betonte Dreyer. Der Rechtsstaat werde gegen antiisraelische und antisemitische Hetze vorgehen.