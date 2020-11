Covid-19-Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden, leiden häufig an Atemnot. Der Pharmakonzern Boehringer am Standort Biberach testet einen Wirkstoff, der helfen soll.

Wie Boehringer Ingelheim mitteilte, leiden 67 bis 85 Prozent aller Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen unter einem akuten Atemnotsyndrom. Für sie gebe es derzeit nur sehr begrenzte medizinische Behandlungsmöglichkeiten.

Der neuen Wirkstoff soll laut Boehringer bewirken, dass weniger Patienten künstlich beatmet werden müssen. Eine Therapie mit dem neuen Wirkstoff könne dazu beitragen, das Risiko beziehungsweise den Schweregrad akuter Atemwegskomplikationen zu senken.

Phase 2 für Medikament angelaufen

Die klinische Phase 1 habe bestätigt, dass der Wirkstoffkandidat nicht schädlich sei. An Tieren sei bereits eine Wirksamkeit belegt, so Boehringer. In der jetzigen Phase 2 erhalten den Angaben nach 90 Corona-Patienten auf Intensivstationen in verschiedenen Ländern den Wirkstoff oder ein Placebo.

Wenn diese Phase erfolgreich ist, will Boehringer Ingelheim im kommenden Jahr mit der entscheidenden dritten klinischen Phase beginnen.