Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hat im Geschäftsjahr 2019 sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert und sieht sich daher in der Corona-Krise gut aufgestellt.

Der Pharmakonzern steigerte 2019 den Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent auf 19 Millarden Euro, so das Unternehmen. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung stiegen um 9,4 Prozent auf fast 3,5 Milliarden Euro oder 18,2 Prozent des Nettoumsatzes. Eine ursprünglich für heute geplante Bilanzpressekonferenz sagte das Unternehmen aufgrund der Corona-Krise ab.

Dauer 1:17 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen Pharmakonzern Boehringer Ingelheim steigert Umsatz und Gewinn Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hat seine Geschäftszahlen für 2019 vorgelegt. Umsatz und Gewinn sind demnach gestiegen. Das laufende Jahr wird derzeit von der Corona-Pandemie bestimmt - sie betrifft das Unternehmen gleich in zweierlei Hinsicht.

Die Sicherung der Produktion habe nun absolute Priorität, so ein Unternehmenssprecher. Ein Großteil der Mitarbeiter befinde sich deshalb im Home-Office. Engpässe bei der Produktion gebe es bislang nicht. Dennoch stellen vor allem weltweite Logistikprobleme das Unternehmen vor Herausforderungen. Boehringer hat weltweit etwa 51.000 Mitarbeiter. Der Unternehmenssitz ist im rheinhessischen Ingelheim, im baden-württembergischen Biberach betreibt Boehringer vor allem Forschung.

Engagement gegen Ausbreitung des Coronavirus

Boehringer engagiert sich auch im Kampf gegen Corona: "Als pharmazeutisches Unternehmen fühlen wir uns Patienten und ihren Pflegenden zutiefst verpflichtet," sagt Hubertus von Baumbach, Vorsitzender der Unternehmensleitung. "Viele unserer Mitarbeitenden möchten im Rahmen dieses Programms Unterstützung leisten: Wir helfen durch Spenden sowie bezahlte Freistellung für ehrenamtliche Tätigkeiten und beteiligen uns an wissenschaftlichen Projekten."

Boehringer entwickele zwar keinen Impfstoff, forsche aber an Medikamenten und Therapien gegen Covid-19 im Verbund mit einem internationalen Forschungskonsortium der Europäischen Union. Außerdem beteilige sich das Unternehmen am Covid-19 Forschungsprogramm der Bill & Melinda Gates Stiftung. Sach- und Geldspenden in Zusammenhang mit Corona belaufen sich auf rund 5,8 Millionen Euro, so das Unternehmen.