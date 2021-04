per Mail teilen

Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim hat eine seiner Kantinen zu einem Corona-Impfzentrum umgebaut. Hier sollen alle 9.000 Beschäftige am Standort Ingelheim das Vakzin verabreicht bekommen. Wie Betriebsarzt Michael Schneider sagt, fehlt es derzeit allerdings noch an Impfstoff. Man sei in enger Abstimmung mit den Behörden. Derzeit gehe er davon aus, dass die Immunisierung ab Juni möglich sein wird. Sobald der Impfstoff vorliege, könne man innerhalb von zwei Monaten die gesamte Belegschaft impfen.