Uferfiltrat wird über Brunnen gewonnen, die nah an Flussufern stehen, am Rhein etwa. Hier läuft sowohl das Grundwasser hin, das sonst in den Fluss geflossen wäre, als auch das Flusswasser, das in der Flusssohle versickert. Die Filtratqualität ist besser als die des Flusswassers. Denn es läuft bis zu 35 Tage durch Kiese und Sande, bevor das Wasser am Förderbrunnen ankommt. Während dieser Zeit wird es durch die Sande nicht nur gefiltert, sondern es finden auch mikrobielle Abbauprozesse statt, die das Wasser reinigen. Im Wasserwerk wird das Uferfiltrat trotzdem weiter aufbereitet, um der Trinkwasserverordnung zu entsprechen.