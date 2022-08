Das wünschen sich die Menschen in Mainz nach dem 9-Euro-Ticket

Noch wenige Tage gilt das 9-Euro-Ticket. Ab kommendem Donnerstag wird Bus und Bahn fahren in Deutschland dann wieder deutlich teurer - und unpraktischer. Dann brauchen wir wieder in jeder Stadt andere Tickets - einfach Einsteigen in die Straßenbahn in einer anderen Stadt, das ist dann Geschichte. Um das zu verhindern hat sich ein Bündnis zusammengeschlossen unter dem Namen: "9Euro Ticket weiterfahren". Heute/Morgen (am 27.8.) findet ein deutschlanweiter Aktionstag statt. In Mainz gibts z.B. eine große Demo, beteiligt sind unter anderm Studierende, Naturschutzverbände, Mitglieder von Fridays for Future und von jungen Partei-Organisationen. Darunter auch Nando Spicker, von der Grünen Jugend Mainz.